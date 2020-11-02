Октябрь в Киеве был самым теплым за 140 лет, - метеорологи

Холоднее всего было 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,5.

Октябрь в Киеве был самым теплым за 140 лет, - метеорологи
Фото: Макс Требухов

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги самого теплого за 140 лет и влажного октября в Киеве, который ознаменовался "бабьим летом".

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5, что выше климатической нормы на 4,4 градуса.

Отмечается, что в этом году октябрь в столице был самым теплым с 1881 года.

4 октября максимальная температура воздуха после полудня достигла +22. Холоднее всего было 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,5.

"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда. В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 101 мм осадков, или почти три климатические нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, "бабье лето" в Киеве наступило ровно через неделю после начала метеорологической осени и продолжалось четыре дня.

Впервые за 140 лет метеорологическое лето в Киеве закончилось на Покров, 14 октября. В целом оно продолжалось 132 дня.

В 2018-м "бабье лето" в Киеве побило пять температурных рекордов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во вторник в Украине преимущественно без осадковВо вторник в Украине преимущественно без осадков
В среду в Киеве до +15 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +15 градусов, без осадков
В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14
В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)
На минувшей неделе “бабье лето” радовало киевлян четыре дня подрядНа минувшей неделе “бабье лето” радовало киевлян четыре дня подряд
Блок рекламы


Похожие новости
В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14
В среду в Киеве до +15 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +15 градусов, без осадков
В четверг в Киеве днем до +18 градусов, без осадковВ четверг в Киеве днем до +18 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве температура воздуха ночью снизится до +2Во вторник в Киеве температура воздуха ночью снизится до +2
В Киеве впервые за 140 лет метеорологическое лето закончилось на ПокровВ Киеве впервые за 140 лет метеорологическое лето закончилось на Покров
В среду в Киеве до +18, без осадковВ среду в Киеве до +18, без осадков
Во вторник в Киеве без осадков, до +20Во вторник в Киеве без осадков, до +20
В субботу в Киеве до +19, без осадковВ субботу в Киеве до +19, без осадков
В Киеве третья ночь подряд бьет температурные рекордыВ Киеве третья ночь подряд бьет температурные рекорды
Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1893 годаВторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1893 года
Последние новости
Подгружаем последние новости