Октябрь в Киеве был самым теплым за 140 лет, - метеорологи

Холоднее всего было 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,5.

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги самого теплого за 140 лет и влажного октября в Киеве , который ознаменовался "бабьим летом".

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5, что выше климатической нормы на 4,4 градуса.

Отмечается, что в этом году октябрь в столице был самым теплым с 1881 года.

4 октября максимальная температура воздуха после полудня достигла +22. Холоднее всего было 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,5.

"Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда. В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 101 мм осадков, или почти три климатические нормы", - говорится в сообщении.

Напомним, "бабье лето" в Киеве наступило ровно через неделю после начала метеорологической осени и продолжалось четыре дня.

Впервые за 140 лет метеорологическое лето в Киеве закончилось на Покров, 14 октября. В целом оно продолжалось 132 дня.