В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)

В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине – сычик воробьиный. Вес птицы едва достигает 80 грамм.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в соцсети Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

“Нам известно 18 мест пребывания воробьиного сычика в Чернобыльском заповеднике. Их численность здесь может достигать, по меньшей мере, 40 пар”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что сычик воробьиный (Glaucidium passerinum) – обитает в лесной зоне в дуплах дятлов. Сычик является оседлым, но молодые птицы откочёвывают на юг.

В отличие от многих видов сов, он охотится на мышевидных грызунов и мелких птиц с утра до вечерних сумерек.

Напомним, в сентябре с.г. в Чернобыльском заповеднике ученые нашли краснокнижных насекомых: пчелу-плотника, шмеля мохового, сфекса рыжеватого.

Фото: Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника