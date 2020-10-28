В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14

ГСЧС предупреждает о тумане.

В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14
Фото: Макс Требухов

В четверг, 29 октября, в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +12 ... + 14 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях слабый дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +12 ... + 14 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +4 ... + 6 градусов, днем +11 ... + 13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +12 ... + 14 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 5 градусов, днем +13 ... + 15 градусов.

На юге Украины и в Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.

По информации ГСЧС, 29 октября ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

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