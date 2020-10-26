Во вторник в Украине преимущественно без осадков

Слабый дождь синоптики прогнозируют на юге и в Крыму.

Во вторник в Украине преимущественно без осадков
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 27 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов, на Закарпатье ночью +7...+9 градусов, днем +16...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15 градусов.

На юге Украины, кроме Херсонской области, слабый дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Крыму слабый дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20 градусов.

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