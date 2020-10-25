Oreo построила убежище для печенья на случай апокалипсиса

Oreo построила убежище для печенья на случай апокалипсиса

Компания хочет защитить свои знаменитые печеньки от астероида, который пройдет рядом с Землей 2 ноября

Как сообщает CNET, компания Oreo создала бункер на случай столкновения Земли с астероидом 2018 VP1, который приблизится к планете 2 ноября. NASA утверждает, что вероятность входа астероида в атмосферу Земли составляет 0,41 процента. Но даже если это и случится, 2018 VP1 слишком мал — он сгорит в атмосфере, не долетев до Земли.

Тем не менее, Oreo решили перестраховаться и сохранить рецепт печенья-сэндвичей, чтобы апокалипсис не уничтожил «величайшее достижение человечества». Теперь, согласно рекламному видеоролику, в небольшом бетонном бункере, который был вдохновлен другими убежищами Судного дня, расположенными в этом районе, хранится стопка культового печенья с кремовой начинкой и копия рецепта. В качестве дополнительной меры безопасности Oreo обернула упаковку майларом — специальной пленкой, которая выдерживает перепады температур от -60 до 150 градусов по Цельсию, защищает от влаги, воздуха и химических веществ в целом.

Убежище Global Oreo Vault вдохновлено Всемирным семенохранилищем, расположенном на норвежском острове Шпицберген.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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