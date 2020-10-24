Мощная магнитная буря обрушится на Украину в день выборов

В воскресенье, 25 октября 2020 г, когда по всей Украине откроются сотни избирательных участков в рамках проведения местных выборов, на Землю обрушится мощная магнитная буря.

Мощная магнитная буря обрушится на Украину в день выборов: врачи просят брать с собой лекарства

Если быть более точными, то магнитная буря обрушилась на нашу планету еще 21 октября и продлится до 27. Однако именно 25 октября ее воздействие в районе, в который входит и Украина, будет особенно мощным. Как утверждают метеорологи, это будет не просто магнитная буря, а настоящий геошторм, пик которого ожидается в ближайшее воскресенье.

Активизация потоков солнечного ветра в пределах магнитного поля Земли приведет к тому, что граждане Украины в день выбором рискуют почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы обезопасить себя от проблем с самочувствием, медики рекомендуют брать с собой на избирательные участки все необходимые лекарственные препараты, прописанные лечащим врачом.

Мощная магнитная буря обрушится на Украину в день выборов: врачи просят брать с собой лекарства

Особенно осторожными следует быть гражданам, которые подвержены сильным проявлениям метеозависимости, страдают от заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. В случае проявления проблем со здоровьем стоит отправиться на избирательный участок в сопровождении близкого человека.

Правильно питайтесь и старайтесь мыслить в позитивном ключе, это избавит от множества проблем.

Возможно, местные выборы 2020 – это последнее всенародного голосование в обычном режиме. Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие годы украинцы будут голосовать онлайн.


: Шевченко Лилия, Тудей

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