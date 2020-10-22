В пятницу в Украине до +21, без осадков

В пятницу, 23 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7 ... + 9 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.

В Киеве - ночью до 9 градусов тепла, днем - до +18.