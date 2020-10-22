В пятницу в Украине до +21, без осадков
В Киеве - ночью до 9 градусов тепла, днем - до +18.
В пятницу, 23 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7 ... + 9 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7 ... + 9 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +19 ... + 21 градус.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +19 ... + 21 градус.