В пятницу в Украине до +21, без осадков

В Киеве - ночью до 9 градусов тепла, днем - до +18.

В пятницу в Украине до +21, без осадков
Фото: Макс Требухов

В пятницу, 23 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7 ... + 9 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7 ... + 9 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +19 ... + 21 градус.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +19 ... + 21 градус.

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