В четверг в Киеве днем до +18 градусов, без осадков
Температура воздуха в столице ночью +6...+8 градусов.
В четверг, 22 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +15...+18 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 градусов, днем +13...+15 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 градусов, днем +15...+18 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 градусов, днем +13...+17 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19 градусов.