В четверг в Киеве днем до +18 градусов, без осадков

Температура воздуха в столице ночью +6...+8 градусов.

В четверг в Киеве днем до +18 градусов, без осадков
Фото: Макс Требухов

В четверг, 22 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +15...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 градусов, днем +13...+15 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 градусов, днем +15...+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 градусов, днем +13...+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +18...+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19 градусов.

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