Во вторник в Киеве температура воздуха ночью снизится до +2

Днем в столице +9...+11 градусов.

Во вторник в Киеве температура воздуха ночью снизится до +2
Фото: Александр Рудоманов

Во вторник, 20 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градусов, днем +9...+11 градусов.

В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +9...+12 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градусов, днем +10...+12 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 градусов, днем +2...+8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +13...+15 градуса.

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