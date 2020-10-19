Во вторник в Киеве температура воздуха ночью снизится до +2

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +13...+15 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 градусов, днем +2...+8 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градусов, днем +10...+12 градуса.

В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +9...+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градусов, днем +9...+11 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Во вторник, 20 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +9...+11 градусов.