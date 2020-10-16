В Киеве впервые за 140 лет метеорологическое лето закончилось на Покров

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в четверг, 15 октября, в Киеве началась метеорологическая осень.

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Отмечается, что впервые за 140 лет в этом году праздник Покрова завершил метеорологическое лето.

Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла +12,3 градуса. По прогнозам Украинского гидрометцентра, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться.

"Нынешнее метеорологическое лето началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Самое долгое лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2019 году метеорологическая осень в Киеве началась 18 сентября. А в прошлом году метеорологическое лето началось в столице на день раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 139 лет наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - в 1990 и в 2001 году - 7 июня.

В 2019 году метеорологическое лето началось 13 мая.