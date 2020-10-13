В среду в Киеве до +18, без осадков
Ночью в столице +10...+12 градусов.
В среду, 14 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 градусов, днем +16...+18 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +12...+17 градусов.
В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 градусов, днем +19...+22 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+13 градусов, днем +21...+24 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+14 градусов, днем +18...+22 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +21...+23 градуса.