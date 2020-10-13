В среду, 14 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news914562.html]В среду в Киеве до +18, без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news914562.html>В среду в Киеве до +18, без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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