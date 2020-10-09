В субботу в Киеве до +19, без осадков
Ночью в столице +10 ... + 12 градусов.
В субботу, 10 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 10 градусов, днем +15 ... + 18 градусов.
На севере Украины без осадков, переменная облачность, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.
В центре переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +20 ... + 22 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.
На юге Украины переменная облачность, местами дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +20 ... + 22 градуса.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +20 ... + 22 градуса.