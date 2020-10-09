В Киеве третья ночь подряд бьет температурные рекорды

Ночь на 9 октября в столице оказалась самой теплой с 1889 года.

Ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1889 года.

Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений, ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +13,4 градусов. Предварительное рекордное значение +13,3 градуса 1889 года превышено на 0,1 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третья подряд рекордно теплая ночь в столице.