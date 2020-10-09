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2020-10-09
В Киеве третья ночь подряд бьет температурные рекорды
Ночь на 9 октября в столице оказалась самой теплой с 1889 года.
Фото: Макс Требухов
Ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1889 года.
Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"По данным наблюдений, ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +13,4 градусов. Предварительное рекордное значение +13,3 градуса 1889 года превышено на 0,1 градуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже третья подряд рекордно теплая ночь в столице.
Напомним, лето в 2020 году в Киеве стало вторым среди самых жарких за время наблюдений. А нынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 лет.