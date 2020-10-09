В Киеве третья ночь подряд бьет температурные рекорды

Ночь на 9 октября в столице оказалась самой теплой с 1889 года.

В Киеве третья ночь подряд бьет температурные рекорды
Фото: Макс Требухов

Ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой с 1889 года.

Об этом сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений, ночь на 9 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +13,4 градусов. Предварительное рекордное значение +13,3 градуса 1889 года превышено на 0,1 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже третья подряд рекордно теплая ночь в столице.

Напомним, лето в 2020 году в Киеве стало вторым среди самых жарких за время наблюдений. А нынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Нынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 летНынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 лет
Погода в Киеве и Киевской области: 4 октября 2020Погода в Киеве и Киевской области: 4 октября 2020
Во вторник в Киеве до +19, днем возможен дождьВо вторник в Киеве до +19, днем возможен дождь
В субботу в Украине тепло и без осадковВ субботу в Украине тепло и без осадков
Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1893 годаВторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1893 года
Блок рекламы


Похожие новости
Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1893 годаВторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1893 года
Ночь на 7 октября в Киеве была самой теплой за 127 летНочь на 7 октября в Киеве была самой теплой за 127 лет
Во вторник в Киеве до +19, днем возможен дождьВо вторник в Киеве до +19, днем возможен дождь
Погода в Киеве и Киевской области: 4 октября 2020Погода в Киеве и Киевской области: 4 октября 2020
Нынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 летНынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 лет
В пятницу в Киеве до +27 градусов, без осадковВ пятницу в Киеве до +27 градусов, без осадков
В четверг в Киеве до +26, без осадковВ четверг в Киеве до +26, без осадков
Во вторник в Киеве днем до +22, ночью до +9 градусовВо вторник в Киеве днем до +22, ночью до +9 градусов
В четверг в Киеве до +26, без осадковВ четверг в Киеве до +26, без осадков
В пятницу в Киеве до +23 градусов, возможен дождьВ пятницу в Киеве до +23 градусов, возможен дождь
Последние новости
Подгружаем последние новости