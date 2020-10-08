Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой с 1893 года

Вторая подряд ночь в Киеве оказалась самой теплой за период наблюдений.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, ночь на 8 октября в Киеве , как и предыдущая, оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +15,1 градуса.

Предыдущее рекордное значение (+13,6 градуса в 1893 году) было превышено на 1,5 градуса.

Как сообщалось, ночь на среду в столице оказалась самой теплой за 127 лет. Кроме того, в среду в Киеве выпало рекордное количество осадков - 39 мм, что на 11 мм больше, чем в 1905 году.