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2020-10-07
Ночь на 7 октября в Киеве была самой теплой за 127 лет
Метеорологическое лето в столице продолжается.
Ночь на среду, 7 октября, в Киеве оказалась самой теплой за 127 лет.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции ЦГО, температура ночью 7 октября не опускалась ниже 14,5°С.
"Предварительное рекордное значение +13,8°С 1893 года превышено на 0,7°С. Метеорологическое лето в столице продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.
Ранее сообщалось, что нынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 лет.