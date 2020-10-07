Ночь на 7 октября в Киеве была самой теплой за 127 лет

Ночь на среду, 7 октября, в Киеве оказалась самой теплой за 127 лет.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции ЦГО, температура ночью 7 октября не опускалась ниже 14,5°С.

"Предварительное рекордное значение +13,8°С 1893 года превышено на 0,7°С. Метеорологическое лето в столице продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.