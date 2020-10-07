В четверг в Украине сохранится теплая погода

В большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных, пройдут дожди.

В четверг, 8 октября, в Украине сохранится теплая погода с температурой значительно выше климатической нормы. В большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных, пройдут дожди различной интенсивности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, днем в Прикарпатье, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди.

В западной части ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях 5-10°; днем 16-21°, на юге и востоке до 24°, в западных областях 13-18°.

В Киеве небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.