В четверг в Украине сохранится теплая погода
В большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных, пройдут дожди.
В четверг, 8 октября, в Украине сохранится теплая погода с температурой значительно выше климатической нормы. В большинстве областей, кроме восточных и юго-восточных, пройдут дожди различной интенсивности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, днем в Прикарпатье, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди.
В западной части ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный (на западе - северо-западный), 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях 5-10°; днем 16-21°, на юге и востоке до 24°, в западных областях 13-18°.
В Киеве небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 18-20°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 октября самая высокая температура днем была 25,9° в 1935 году, самая низкая ночью -3,6° в 1926 году.