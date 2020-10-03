Нынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за 111 лет

Последний раз так тепло в столице было в 1909 году.

Нынешний сентябрь в Киеве был самым теплым за последние 111 лет. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 18,4°С, что превысило климатическую норму на целых 4,5°С. Таким образом, нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года", - говорится в сообщении.

В этом году максимум температуры воздуха в Киеве зафиксирован 1 сентября: + 34,7°С. Холодным было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 6,9°С.

Метеорологическая осень в Киеве , по данным обсерватории, еще не началась.

В столице всего пять дней с 18 по 20, 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов.