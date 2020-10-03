В субботу, 3 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +19 ... + 21 градус.



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[url=http://novostey.com/other/news913742.html]В субботу в Украине тепло и без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news913742.html>В субботу в Украине тепло и без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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