В субботу в Украине тепло и без осадков

Слабый дождь возможен лишь на севере страны.

В субботу в Украине тепло и без осадков
Фото: liveinternet.ru

В субботу, 3 октября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +19 ... + 21 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 10 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.

На севере Украины слабый дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +20 ... + 22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +19 ... + 21 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.

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