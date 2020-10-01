В пятницу во всех областях Украины, кроме востока, пройдут дожди
В Киеве днем до +17 градусов.
В пятницу, 2 октября, в Киеве дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +10 ... + 15 градусов.
На севере Украины облачно, ночью и днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 12 градусов, днем +16 ... + 18 градусов.
В центре Украины дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.
На востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 13 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.
На юге Украины дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 16 градусов, днем +19 ... + 23 градуса.
В Крыму дождь, гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +21 ... + 22 градуса.