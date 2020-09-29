Во вторник в Украине значительные дожди и сильный ветер

В Киеве без осадков, до +19.

Во вторник, 29 сентября, в Киеве облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 10 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины ночью без осадков, днем дождь, сильный дождь, в Закарпатской и Львовской областях ночью и днем сильные дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +14 ... + 16 градуса.

На севере Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 10 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.

В центре Украины ночью без осадков, днем слабый дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +22 ... + 24 градуса.

На востоке Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 10 градусов, днем +19 ... + 21 градус.

На юге Украины ночью без осадков, днем дождь, сильный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... + 16 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.