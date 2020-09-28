В Карпатах на горе Поп Иван выпал снег

На горе Поп Иван, находящейся на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, 27 сентября выпал снег.

Утром температура упала до нуля, пошел мокрый снег с дождем, сообщает издание "Твоє місто".

Похолодание сопровождалось порывами ветра 10-12 м/с.

Фото: Facebook Rusland Grodyk Снег на Черногорском хребте 27 сентября

Поп Иван является одной из самых высоких гор Украинских Карпат и имеет высоту 2028 м.

В прошлом году на этой горе в сентябре тоже выпал снег. Снежило там даже в последний день весны-2020. 31 мая температура на вершине горы упала до -4 градусов, был снегопад.

Напомним, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды на значительной части территории Украины. Сильные дожди обещали в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Кроме того, в большинстве областей страны порывы ветра 15-22 м/с, местами грозы, в отдельных районах град; в западных, ночью в Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди.