Киевлян предупреждают о сильном ветре на выходных 26 и 27 сентября

Киевлян предупреждают о сильном ветре на выходных 26 и 27 сентября

Сегодня, 26 сентября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Такие же порывы ветра ожидаются и в воскресенье, 27 сентября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

Специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывают жителей города соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Фото: kiev.vgorode.ua


Александр Кравченко, КиевВласть

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Киевлян предупреждают о сильном ветре на выходных 26 и 27 сентябряКиевлян предупреждают о сильном ветре на выходных 26 и 27 сентября
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