Киевлян предупреждают о сильном ветре на выходных 26 и 27 сентября
Сегодня, 26 сентября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Такие же порывы ветра ожидаются и в воскресенье, 27 сентября.
Об этом
Специалисты Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывают жителей города соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
также следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
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