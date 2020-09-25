В субботу в западных областях грозы, возможен град

На остальной территории Украины тепло и сухо.

В субботу в западных областях грозы, возможен град
Фото: visti.rovno.ua

В субботу, 26 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины ночью без осадков, днем дожди, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях сильные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с с порывами до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +20...+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +26...+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +25...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов.

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