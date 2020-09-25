В пятницу в Киеве до +27 градусов, без осадков
Ночью в столице +11 ... + 13 градусов.
В пятницу, 25 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно, днем возможен дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +23 ... + 27 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 12 градусов, днем +24 ... + 26 градуса.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 14 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 16 градусов, днем +24 ... + 27 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 14 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.