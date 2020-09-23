В четверг в Киеве до +26, без осадков

Температура ночью в столице +9 ... + 11 градусов.

В четверг в Киеве до +26, без осадков
Фото: Макс Требухов

В четверг, 24 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 11 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +21 ... + 24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7 ... + 9 градусов, днем +22 ... + 24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +23 ... + 27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 12 градусов, днем +24 ... + 27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 14 градусов, днем +23 ... + 27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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