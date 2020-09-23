В четверг в Киеве до +26, без осадков
Температура ночью в столице +9 ... + 11 градусов.
В четверг, 24 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 11 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +21 ... + 24 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7 ... + 9 градусов, днем +22 ... + 24 градуса.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +23 ... + 27 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 12 градусов, днем +24 ... + 27 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 14 градусов, днем +23 ... + 27 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.