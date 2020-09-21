Во вторник в Киеве днем до +22, ночью до +9 градусов
Осадков в столице не прогнозируют.
Во вторник, 22 сентября, в Киеве без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +23...+25 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины солнечно, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+9 градусов, днем +23...+25 градусов.
На севере солнечно, ветер денно-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +21...+23 градуса.
В центре Украины переменная облачность, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 градусов, днем +22...+24 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+7 градусов, днем +21...+23 градуса.
На юге Украины солнечно, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.
В Крыму солнечно, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26 градусов.