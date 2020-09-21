Во вторник в Киеве днем до +22, ночью до +9 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

Во вторник в Киеве днем до +22, ночью до +9 градусов

Во вторник, 22 сентября, в Киеве без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +23...+25 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины солнечно, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+9 градусов, днем +23...+25 градусов.

На севере солнечно, ветер денно-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +21...+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 градусов, днем +22...+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+7 градусов, днем +21...+23 градуса.

На юге Украины солнечно, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Крыму солнечно, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26 градусов.

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