Во вторник, 22 сентября, в Киеве без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +23...+25 градусов.



UBB

[url=http://novostey.com/other/news912739.html]Во вторник в Киеве днем до +22, ночью до +9 градусов - Разное на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/other/news912739.html>Во вторник в Киеве днем до +22, ночью до +9 градусов - Разное на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/other/news912739.html