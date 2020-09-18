В субботу в Украине сохранится прохладная погода
Осадков не предвидится.
В субботу, 19 сентября, в Киеве без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +18...+20 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19 градусов.
На севере Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19 градусов.
В центре Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +17...+19 градусов.
На юге Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +20...+22 градуса.
В Крыму переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21 градус.