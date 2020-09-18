В субботу в Украине сохранится прохладная погода

Осадков не предвидится.

В субботу в Украине сохранится прохладная погода
Фото: Макс Требухов

В субботу, 19 сентября, в Киеве без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +18...+20 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +17...+19 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +17...+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +20...+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +19...+21 градус.

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