В пятницу по всей Украине значительно похолодает

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 13 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.

На севере Украины без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +12 ... + 14 градусов.

На западе Украины без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 6 градусов, днем +10 ... + 19 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

В пятницу, 18 сентября, в Киеве ночью без осадков, днем дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +12 ... + 14 градусов.