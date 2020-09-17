В пятницу по всей Украине значительно похолодает
Температура в столице днем +12 ... + 14 градусов.
В пятницу, 18 сентября, в Киеве ночью без осадков, днем дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6 ... + 8 градусов, днем +12 ... + 14 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 6 градусов, днем +10 ... + 19 градусов.
На севере Украины без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +12 ... + 14 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 13 градусов, днем +15 ... + 17 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 13 градусов, днем +17 ... + 19 градусов.
На юге Украины переменная облачность, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... + 16 градусов, днем +27 ... + 29 градусов.
В Крыму переменная облачность, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... + 16 градусов, днем +19 ... + 21 градус.