Киты по ошибке заплыли в реку с крокодилами

Киты по ошибке заплыли в реку с крокодилами

Двое из трех животных, которых видели в реке в начале недели, уже, похоже, вернулись обратно в океан. По крайней мере, на это очень надеются местные ученые и администрация. Однако руководство национального парка по?прежнему пытается отследить последнего, третьего кита, который был замечен в 20 километрах вверх по течению реки.

«Наиболее вероятное объяснение — это то, что они двигались вниз на юг и повернули не туда, — говорит один из сотрудников парка Какаду Фич Мойли. — И достаточно сложно определить, остался здесь один из них или двое». Проблема заключается в том, что река наполнена глиной, и заметить в такой воде китов достаточно сложно. Киты и раньше заплывали в реки Австралии, но, как считает Мойли, это первый раз, когда подобное случается в тропической климатической зоне.

Руководство парка уже ввело ограничения на передвижение по воде, чтобы защитить не только китов, но и самих лодочников — животные достигают длины в 16 метров и веса в 30 тонн, так что столкновение может быть опасно для обеих сторон. «Последнее, чего мы хотим — это столкновение лодки с китом в водах, которые кишат крокодилами и где ко всему прочему нулевая видимость», — говорят представители местной администрации.

Для здорового кита, в силу его размеров, крокодилы не представляют опасности, но если в результате подобного инцидента он получит травмы, то может стать легкой добычей для для хищных рептилий до того, как ему на помощь смогут прийти люди.

В общем, сотрудникам парка этот неожиданный визит создал серьезную проблему, и по словам Мойли, они все были бы рады прямо сейчас отправить китов обратно в море и счастливо помахать им на прощанье ручкой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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