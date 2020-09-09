В четверг, 10 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +24 .. + 26 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news911716.html]В четверг в Киеве до +26, без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news911716.html>В четверг в Киеве до +26, без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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