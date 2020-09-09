В четверг в Киеве до +26, без осадков
Ночью в столице +11 ... + 13 градусов.
В четверг, 10 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +24 .. + 26 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +20 ... + 24 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +24 ... + 27 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 12 градусов, днем +25 ... + 28 градусов.
На востоке Украины солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.
На юге Украины солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 15 градусов, днем +24 ... + 28 градусов.
В Крыму солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... + 16 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.