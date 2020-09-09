В четверг в Киеве до +26, без осадков

Ночью в столице +11 ... + 13 градусов.

В четверг в Киеве до +26, без осадков

В четверг, 10 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11 ... + 13 градусов, днем +24 .. + 26 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +20 ... + 24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 12 градусов, днем +24 ... + 27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 12 градусов, днем +25 ... + 28 градусов.

На востоке Украины солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.

На юге Украины солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 15 градусов, днем +24 ... + 28 градусов.

В Крыму солнечно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... + 16 градусов, днем +25 ... + 27 градусов.

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