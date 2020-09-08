В среду в Украине без осадков, до +26

Температура воздуха ночью опустится до +8.

В среду в Украине без осадков, до +26
Фото: kyivcity.gov.ua

В среду, 9 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +19 ... + 21 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +20 ... + 24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +19 ... + 21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 12 градусов, днем +20 ... + 24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 13 градусов, днем +20 ... + 26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 15 градусов, днем +23 ... + 25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.

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