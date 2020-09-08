В среду в Украине без осадков, до +26
Температура воздуха ночью опустится до +8.
В среду, 9 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +19 ... + 21 градус.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8 ... + 12 градусов, днем +20 ... + 24 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +19 ... + 21 градус.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 12 градусов, днем +20 ... + 24 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 13 градусов, днем +20 ... + 26 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 15 градусов, днем +23 ... + 25 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 14 градусов, днем +24 ... + 26 градусов.