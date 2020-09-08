В среду, 9 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 11 градусов, днем +19 ... + 21 градус.



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[url=http://novostey.com/other/news911625.html]В среду в Украине без осадков, до +26 - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news911625.html>В среду в Украине без осадков, до +26 - Разное на Новостей.COM</a>

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