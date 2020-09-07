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2020-09-07
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6
Эпицентр землетрясения зафиксировали за 73 км от города Порт-Вила, Вануату.
Фото: USGS
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане поблизости Вануату.
Об этом сообщила Геологическая служба США.
Толчки зафиксировали 7 сентября в 9:12 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 73 км от города Порт-Вила на глубине 10 км.
Пока нет информации о пострадавших.
Напомним, в феврале землетрясение, которое произошло в Иране, привело к гибели восьми человек в соседней турецкой провинции Ван.
Ранее сообщалось, что в конце января землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг. Толчки ощущали в разных районах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Тогда погибли 35 человек.