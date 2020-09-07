В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6

Эпицентр землетрясения зафиксировали за 73 км от города Порт-Вила, Вануату.

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,6
Фото: USGS

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане поблизости Вануату.

Об этом сообщила Геологическая служба США.

Толчки зафиксировали 7 сентября в 9:12 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 73 км от города Порт-Вила на глубине 10 км.

Пока нет информации о пострадавших.

Напомним, в феврале землетрясение, которое произошло в Иране, привело к гибели восьми человек в соседней турецкой провинции Ван.

Ранее сообщалось, что в конце января землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг. Толчки ощущали в разных районах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Тогда погибли 35 человек.

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