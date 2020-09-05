На Луганщине возник новый очаг возгорания

Угрозы населенным пунктам нет.

На Луганщине возник новый очаг возгорания
Фото: lg.dsns.gov.ua

На Луганщине вечером 4 сентября возник новый очаг возгорания. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Между с.Лобачево Новоайдарского района и с.Айдар Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы, валежника и лесного массива. По состоянию на 7 часов утра 5 сентября угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели с помощью инженерной техники создали шесть минерализованных полос, чтобы защитить газораспределительный пункт около Лобачева.

Кроме этого, в Новоайдарском районе продолжают тлеть очаги сухой травы и лесных насаждений, которые занялись 2 сентября. Открытого огня нет.

Всего на территории области к тушению пожаров привлекли 200 человек и 53 единицы техники.

Напомним, 2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

В штабе ООС сообщили, что во время тушения пожаров на Луганщине пострадали двое военных, 3 сентября - один военный погиб.

Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.

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