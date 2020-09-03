Инженерный корпус Армии США три дня распутывал кита

Именно это произошло с четырехлетним детенышем горбатого кита Нила (его идентифицировали по характерным отметинам на плавниках, которые уникальны для каждого животного) — его заметили прогуливающиеся по акватории на лодках люди. Довольно быстро на место прибыли представители береговой охраны, оценили обстановку и поняли, что ситуация экстремально опасная: кит очень сильно запутался хвостом в рыболовных снастях, едва достает до поверхности воды, чтобы дышать, и имеет все шансы умереть от истощения и усталости.

Для спасательной операции прибыли эксперты из Общества охраны Атлантического моря (Atlantic Marine Conservation Society), в помощь которым Инженерный корпус Армии США выделил корабль и необходимое оборудование. Сложность ситуации заключалась в том, что людям нельзя было погружаться в воду для проведения работ — слишком велик риск запутаться в тех же снастях, что и кит или получить травму от животного, находящегося в не самом лучшем расположении духа.

Резать, перекусывать и распутывать весь мусор, в который китеныш попал, как в западню, пришлось специальным инструментом на глубине более шести метров с надувных лодок. Операция длилась три дня и завершилась успешно — гигантское млекопитающее уплыло жить своей жизнью в океане. Находившиеся на месте специалисты отметили, что кит не получил серьезных травм и должен оправиться от этой неприятности довольно быстро.

Как пишет The New Yourk Times, инцидент произошел еще в июле. За последние несколько лет количество китов в окрестностях Нью-Йорка выросло на порядок. Некоммерческая организация Gotham Whale ведет подсчет этих животных и девять лет назад обнаружила всего пять. За 2019 год заплыло уже 377 морских гигантов. В чистую воду возвращается рыба, которой питаются горбатые киты. Нередко они следуют за рыболовецкими флотилиями и запутываются в сетях. Либо не замечают брошенные в море снасти, которые срабатывают, как капканы.



