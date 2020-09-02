На Донбассе из-за засухи начались масштабные лесные пожары

Огонь охватил около 15 гектаров леса. Пострадавших нет.

Фото: Операція об'єднаних сил

В Донецкой и Луганской областях произошли пожары из-за засухи и высокой температуры воздуха. Пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил.

"Подразделения Объединенных сил ликвидируют пожары в Донецкой и Луганской областях. Местному населению ничто не угрожает", - говорится в сообщении.

2 сентября в три часа ночи в районе Новолуганского загорелся гектар сухой травы. Сейчас пожар локализован.

Фото: Операция объединенных сил

Также продолжается ликвидация двух пожаров в Попаснянском районе на Луганщине. Там огнем охвачено около 15 гектаров леса.

Фото: Операция объединенных сил

Кроме этого, уже ликвидирован пожар в населенном пункте Станица Луганская, который был зафиксирован вчера вечером. Там также горела сухая трава. По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате человеческой неосторожности.

Фото: Операция объединенных сил

Напомним, в июле вследствие обстрела вблизи поселка Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества загорелись сухая трава и молодой лес.

Ранее, в Луганской области в результате масштабных лесных пожаров на территории трех лесничеств в Новоайдарском районе погибли пять человек, девять человек госпитализированы. Впоследствии число пострадавших увеличилось.

Огонь охватил около 50 га территории Боровского и Ахтырского лесничеств в районе села Осколоновка, а также около 40 га лесов Капитановского лесничества вблизи села Капитаново.

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