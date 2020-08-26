Из-за отсутствия дождей в центре и на юге Украины полностью высох метровый слой почвы

Засуха значительно ухудшила условия для формирования полноценного урожая поздних культур.

Из-за отсутствия дождей в центре и на юге Украины полностью высох метровый слой почвы
Фото: РБК

На большей части территории Украины из-за дефицита или полного отсутствия осадков в течение августа (во многих районах центральных областей еще с июля) усилилась засуха. Этому способствовали высокие температуры воздуха и почвы, а также суховейные явления.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что по состоянию на 20 августа (кроме западных областей) пахотный слой почвы под всеми сельскохозяйственными культурами был почти сухим или сухим совсем. В центральных и южных областях отмечено полное высыхание метрового слоя почвы.

"Почти на всей территории (кроме западных областей) складываются критические условия для своевременного сева озимого рапса, не происходит накопления влаги в почве под урожай озимых зерновых культур 2021 года", - говорится в сообщении.

В некоторых областях засуха продолжается еще с конца мая, суммарное количество осадков за июнь-август не превысило 30-50% нормы во многих районах Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Николаевской и прилегающих к ним районов других областей.

Фото: meteo.gov.ua

Засуха значительно ухудшила условия для формирования полноценного урожая поздних культур, привела к замедлению роста подсолнечника и кукурузы.

Напомним, Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи.

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