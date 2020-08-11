От канадского ледника откололся айсберг размером с Манхэттен

До недавнего времени в Канаде оставался хотя бы один неповрежденный ледяной покров — но теперь ушла и эта эпоха. Как сообщают исследователи, недавно обрушился последний из уцелевших шельфовых ледников. По данным агентства, всего за два дня он потерял свыше 40% своей площади.

Последний шельфовый ледник Милн находился на северной канадской территории Нунавута, на границе острова Элсмир. Огромный кусок льда, который теперь плавает в Северном Ледовитом океане, достигает 77,7 квадратных километров — это больше, чем весь остров Манхэттен. Исследователи давно знали, что шельфовый ледник Милна и ледяные шапки долго не продержатся, но само зрелище все равно шокирует.

Арктика нагревается свыше чем в два раза быстрее, чем остальной мир, но 2020 год был особенно жарким — по региону прокатилась волна тепла. Сибирь стала свидетелем повсеместных пожаров, да и Канаде тоже пришлось несладко. Агентство Reuters сообщает, что этим летом в канадской Арктике было на 5 °C жарче среднего показателя за последние 30 лет. 25 июля температура достигла 21,9°С в районе исследовательской базы Эврика на острове Элсмир, что, по мнению ученых, стало самой высокой температурой за всю историю наблюдений на крайнем севере.

Поплыл не только шельфовый ледник Милна. Ранее этим летом две ледяные шапки острова Сент-Патрик в Элсмире также растаяли полностью. Из-за потепления во всей Арктике уровень морского льда в июле упал до самого низкого уровня за последние 40 лет! Обрушение шельфового ледника Милна отражает то, что происходит и на другой стороне Земли — в Антарктиде, где с 1990-х годов обрушилось несколько крупных шельфовых ледников, а лед истончается с угрожающей скоростью.

Для нас это плохие новости. Шельфовые ледники часто выступают в качестве подпорок, которые сдерживают наземный лед. Без них в море может попасть слишком много льда. В результате резко поднимется уровень моря, а значит жителями прибрежных районов придется несладко. Новое исследование, опубликованное на прошлой неделе, показывает, что повышение уровня моря может нанести инфраструктуре ущерб на 14,2 триллиона долларов, если мы не ограничим выбросы углерода и не найдем выход из сложившейся ситуации.



