Во вторник в Киеве + 28, днем кратковременный дождь

Во вторник, 11 августа, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16 ... + 18 градусов, днем +26 ... + 28 градусов.

Об этом "Украинским Новостям" сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 18 градусов, днем +23 ... + 29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура воздуха ночью +10 ... + 15 градусов, днем +15 ... + 20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12 ... + 18 градусов, днем +24 ... + 29 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 18 градусов, днем +24 ... + 29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 18 градусов, днем +24 ... + 29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16 ... + 21 градус, днем +28 ... + 33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16 ... + 21 градус, днем +27 ... + 32 градуса.