В Индонезии вулкан выбросил в небо гигантское облако пепла

Синабунг проснулся через год после предыдущего извержения.

Фото: Antara/Sastrawan Ginting

В Индонезии вулкан Синабунг, что на острове Суматра, утром в понедельник выбросил в небо гигантское облако пепла.

Как пишет Reuters, облако достигло пяти километров. Это уже второе извержение за последние три дня. Очевидцы сообщают о громовом шуме и резком затемнении неба.

Новая серия извержений на острове Суматра началась через год после предыдущей. Власти предупредили местных жителей и туристов о возможных потоках лавы.

"Звук был похож на гром, он длился менее 30 секунд", - сообщил местный житель Фахрур Рози Паси.

Людям посоветовали держаться от вулкана по меньшей мере за три километра и носить маски, чтобы минимизировать последствия оседания вулканического пепла.

Фото: uitvconnect.com

Сообщений о жертвах нет, авиаперелеты в этот регион все еще осуществляются.

Напомним, шо Синабунг "просыпался" год назад, в июне. Этот вулкан поднимается на 2,4 км над уровнем моря. Вулкан спал 400 лет, пока в августе 2010 года не начались выбросы дыма и пепла на высоту не менее 1,5 км. Вблизи вулкана расположены 12 сел, которые пришлось эвакуировать. После этого извержение Синабунг произошло в 2013 году, с тех пор вулкан просыпается почти каждый год.