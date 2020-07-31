В субботу в Киеве до +23, днем небольшой кратковременный дождь

В субботу, 1 августа в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13 ... + 15 градусов, днем +21 ... + 23 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в Закарпатье без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 15 градусов, днем +18 ... + 26 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +8 ... + 13 градусов, днем +11 ... + 16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9 ... + 15 градусов, днем +18 ... + 25 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 16 градусов, днем +19 ... + 27 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10 ... + 17 градусов, в Донецкой области +14 ... + 19 градусов, днем +20 ... + 27 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... + 20 градусов, днем +23 ... + 30 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью кратковременные умеренные дожди, местами грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14 ... + 19 градусов, днем +24 ... + 29 градусов.