В Украину вернется жара до +35: синоптики дали прогноз на начало недели

В Украину вернется жара до +35: синоптики назвали дату

В начале новой недели атмосферный фронт начнет отступать и в большинство регионов вернется жаркая летняя погода. Дожди продолжатся только в западных областях, на остальной территории будет сухо и без осадков. В центральных, южных и восточных областях столбики термометров перевалят за +32 градуса.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье, 26 июля, из-за осадков на Западе и в Житомирской области будет прохладнее, чем в других регионах - от +24 до +27 градусов. В то же время в столице сегодня ожидается до +28...+30 градусов, утром может пройти небольшой дождь, но днем будет солнечно. На Юге и Востоке столбики термометров поднимутся днем до +30...+32 градусов, ночью опустятся до +14...+16. Осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Украину вернется жара до +35: синоптики назвали дату

В понедельник, 27 июля, осадки продолжатся в западных областях, температура воздуха составит от +23 до +27 градусов днем, ночью ожидается +15...+17. Небольшие дожди пройдут в Донецкой и Запорожской областях, однако, осадки не повлияют на температурные показатели в регионе. Днем будет жарко, до +32 градусов. На юге страны синоптики передают рекордные +33...+35 градусов днем, ночью - от +19 до +22 градусов. На севере и в столице днем прогнозируется до +29...+31 градусов, ночью ожидается +17...+19, без осадков.

В Украину вернется жара до +35: синоптики назвали дату

Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине в августе 2020 года, согласно долгосрочному прогнозу украинских синоптиков.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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