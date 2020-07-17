У суботу в Києві до +28, без опадів

17 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21 ... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.

У суботу, 18 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +17 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.