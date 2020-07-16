У п'ятницю в Києві до +27, без опадів

Температура води в Дніпрі біля Києва +21 градус.

17 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +25...+27 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, тільки вночі в Чернівецькій і Хмельницькій областях без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +19...+25 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, удень +11...+16 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +19...+21 градус.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +19...+21 градус.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, удень +19...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Житомирській області невеликий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +22...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Вінницькій області невеликий дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, удень +23...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, удень +23...+28 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, удень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, удень +26...+28 градусів.

16 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у районі Одеси +18 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.