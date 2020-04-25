В Румынии произошло землетрясение, подземные толчки дошли до Одессы

Сейсмологи сообщают о трех толчках с магнитудой от 4,72, до 5,3 балла.

В Румынии произошло землетрясение, подземные толчки дошли до Одессы
Фото: panama.ru

В Румынии в ночь на 25 марта произошло землетрясение, волна подземных толчков дошла до Одесской области. Об этом сообщает Digi 24.

Землетрясение произошло примерно в час ночи.

Эпицентр подземных толчков находился в 67 км к северо-западу от города Галац, их глубина составляла 54 километра.

Издание "Думская" пишет, что жители Одесской области ощутили несколько подземных толчков. Сильнее всего колебания почвы ощущались на юге региона, в Буджаке. В Одессе их почувствовали в основном жители многоэтажек.

По данным сейсмологов, подземных толчков было три, с магнитудой 4,72, 4,9 и 5,3 балла соответственно.

Землетрясение также ощущалось в румынской столице Бухаресте, в Молдове, в частности в Яссах, и в Болгарии.

Зона землетрясений в восточном румынском округе Вранча расположена на границе между Мезийской платформой и Трансильванским бассейном Евразийской тектонической плиты. Этот регион является одной из наиболее активных сейсмических зон в Европе.

Напомним, в конце марта в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 5,3. В результате погиб 15-летний мальчик, в Загребе рухнула крыша базилики Сердца Христова.

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