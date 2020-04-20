В Киеве 21 и 22 апреля ожидаются заморозки

В Киеве 21 и 22 апреля ожидаются заморозки

Во вторник, 21 апреля, в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы. Такие же заморозки в столице ожидаются и в среду, 22 апреля.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“21-22 апреля – заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов Цельсия (I уровень опасности – желтый)”, – сказано в сообщении.

Киевские власти напомнили киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости. 

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины, на 20 апреля качество атмосферного воздуха в Киевской области и в Киеве значительно улучшилось.

"Сейчас качество атмосферного воздуха в Киеве обычное для этого периода весны. Взвешенные вещества – пыль и остатки горения, – близкие, или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода и формальдегида близок к ПДК и ниже. По данным гидрометеорологической сети радиационный фон находится в пределах нормы", – сказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Ранее KV сообщала, что в ближайшие 10-15 дней в Украине преимущественно не предвидится дождей. При этом скорость ветра будет уменьшаться, и потому усиления загрязнения воздуха в Укргидрометцентре не ожидают.

Фото: Информатор


Александр Кравченко, КиевВласть

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