В Киеве 21 и 22 апреля ожидаются заморозки
Во вторник, 21 апреля, в Киеве ожидаются заморозки на поверхности почвы. Такие же заморозки в столице ожидаются и в среду, 22 апреля.
Об этом
“21-22 апреля – заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов Цельсия (I уровень опасности – желтый)”, – сказано в сообщении.
Киевские власти напомнили киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения. В частности, не выходить из дома без крайней необходимости.
Как
"Сейчас качество атмосферного воздуха в Киеве обычное для этого периода весны. Взвешенные вещества – пыль и остатки горения, – близкие, или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, окиси углерода и формальдегида близок к ПДК и ниже. По данным гидрометеорологической сети радиационный фон находится в пределах нормы", – сказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
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