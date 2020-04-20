ТОП-5 новых пород собак, которые появились в 2020 году

В мире насчитывается сотни пород собак, и периодически их количество увеличивается. Люди разводят собак, скрещивают между собой разные породы, и получаются новые необычные виды. Для того, чтобы порода была признана официально, должно пройти не меньше 40 лет со времени ее появления. В 2020 году были представлены новые породы, которые официально признаны Американским клубом собаководства (АКС). Среди них — азавак, вандейский бассет-гриффон, пуми, слюги, аргентинский дог, барбет, американский безволосый терьер и голландский коикерхондье.

Эти породы выводились в течение 40 лет. Каждая из них имеет не менее 150 особей, а родословная состоит минимум из трех поколений. Коротко расскажем об особенностях некоторых из них.

Азавак

Официально эта порода появилась в 2019 году. Но предки азаваков существовали еще тысячи лет назад. Это охотничьи собаки, которые полны энергии и очень быстрые. Они происходят из африканских стран, поэтому высокие температуры переносят очень хорошо. Азаваки не особо контактые, порой дикие, и к людям относятся с опаской. Они признают только одного хозяина и к нему проявляют всю свою преданность и доброту.

Большой вандейский бассет-гриффон

Предки этой породы также были охотниками. Эти собаки появились в 90-х годах во Франции. Они раньше считались псами для бедных, то есть для тех, кто ходил охотиться пешком. Бассет-гриффоны очень любят длительные прогулки и разные активности, поэтому если вы ведете активный образ жизни, то этот питомец точно для вас. С ним можно и на охоту, и на рыбалку, и на пикник на природу.

Пуми

Эта порода собак была выведена в Венгрии. Пуми игривы и активны. Они любят быть в центре внимания и проводить много времени с хозяевами. Купить такого щенка не просто. Но для семей с детьми эта собака может стать лучшим другом. Они любопытные, наблюдательные, игривые, ласковые и больше всего любят тех, кто уделяет им много времени. С другими животными пуми ладит очень хорошо. Поэтому если у вас в доме есть еще один питомец, то не бойтесь завести ему друга.

Аргентинский дог

Эта порода получила признание несколько месяцев назад. Раньше собак выводили как охотничьих псов. Они могли приносить в качестве добычи и кабанов, и пум. Дрессировка этим собакам очень необходима. Энергии у аргентинского дога предостаточно, и ее необходимо направлять в нужное русло. Иногда эти собаки бывают агрессивные, поэтому их нужно обучать и воспитывать.

Барбет

Собаки этой породы существуют в США уже давно, но только в 2019 году их занесли в официальный список существующих пород. Это родственники пуделей, и внешне эти две породы очень похожи. Милые, пушистые, общительные, к тому же хорошо ладят с детьми. Воспитывать эту породу не просто. Барбеты умные и сообразительные собаки, но в то же время они очень упрямые и своенравные. Запаситесь терпением, и ваш питомец обязательно вырастет воспитанным псом.

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