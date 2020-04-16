ТОП-3 породы кошек, которые могут быть опасными для здоровья

Любая кошка может вызвать у человека аллергическую реакцию, но есть породы, которые особо опасны для аллергиков. Признаками аллергии медики называют крапивницу, лихорадку, зуд, кашель и анафилактический шок. Представляем вашему вниманию ТОП-3 породы котов, которых рискованно заводить в квартире, особенно, где есть дети.

Количество аллергена у различных пород может отличаться, однако некоторые породы содержат его больше, чем другие. Среди них — персидская кошка, мейн-кун и сфинкс.

Ошибочно думать, что аллергия у человека проявляется только на шерсть кошки. Это не так. Аллергенный у кошек особый белок под названием Fel d1содержится в слюне, экскрементах, поте и частичках кожи кота. Так как животное часто облизывается, слюна покрывает весь волосяной покров, а значит трогая кошку, у человека может начаться аллергия.

Персидская кошка

Персидские кошки разносят аллергенного белка больше, чем остальные породы. Эти длинношерстные питомцы много вылизываются, покрывая шерсть слюной с аллергеном. Кроме того, они сильно линяют, и их шерсть разбросана по всей квартире. Еще у персидских котов часто слезятся глаза, а выделения из глаз и носа — это также источник аллергии. Поэтому если у вас рядом с этой кошкой проявляется аллергическая реакция, тогда жить в одной квартире с ней вам противопоказано.

Мейн-кун

У этих котов очень густая и длинная шерсть. К тому же, мейн-куны очень крупных размеров и сильно линяют. Их шерсть разносится по всему дому, поэтому даже те люди, которые не страдали ранее аллергией на кошек, рядом с мейн-куном могут почувствовать себя болезненно. Симптомами аллергии являются насморк, слезы, покраснения кожи. Избавиться от этих симптомов, можно только изолировавшись от кота.

Сфинкс

Сфинксы — одни из наиболее аллергенных кошек, несмотря на то, что не имеет шерсти. Однако, в крови у этой породы находится много аллергена, который вызывает аллергию. Эти кошки сильно потеют, ведь их тело выделяет специальную защитную смазку. В ней и содержится аллерген. Купать сфинкса нужно не меньше 3-4 раз в неделю. Если делать это чаще, то кожа начнет пересыхать, трескаться и шелушиться. И в любом случае купание не уничтожает аллерген.

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