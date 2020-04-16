ТОП-5 пород собак, которые часто убегают от хозяев

Лучше держать на поводке: ТОП-5 пород собак, которые часто убегают от хозяев

Породы собак, у которых хорошо развит охотничий инстинкт, могут запросто во время прогулки убежать от своего хозяина, не возвращаясь. Увидев добычу, эти собаки не остановятся ни перед чем, поэтому лучше их все время держать на поводке, а отпускать одних только на закрытых территориях. Иначе вы просто не успеете догнать своего питомца, когда он увидит очередную птичку или кошку.

Джек-рассел терьер

ТОП-5 пород собак, которые часто убегают от хозяев

Эта порода собак изначально выводилась для охоты на лис и барсуков, но потом маленькие собаки превратились в домашних любимцев и компаньонов. Джек-рассел терьеры очень активные и подвижные, поэтому длительные прогулки для них обязательны, иначе собака разнесет вам всю квартиру. Пес может в любой момент увидеть что-то или кого-то и побежать, не обращая внимания на команды хозяина. Несмотря на это, собаку нужно регулярно дрессировать, чтобы его поведение не было разрушительным.

Чихуахуа

ТОП-5 пород собак, которые часто убегают от хозяев

Этих собак изначально разводили в Мексике для принесения в жертву, а потом начали дарить иноземцам в качестве живого сувенира. Несмотря на свои маленькие размеры, чихуахуа очень активные и порой у них срывает голову от игр. Эти милые собаки часто попадают под машины, так как увидев интересующий объект, они срываются и бегут, не видя ничего вокруг. Собаки этой породы достаточно бесстрашные и могут попытаться напасть на более крупных и сильных псов. Поэтому держите эту собаку на поводке, и поближе к себе, чтобы не наразиться на неприятные приключения.

Йоркширский терьер

ТОП-5 пород собак, которые часто убегают от хозяев

Представители этой "игрушечной" породы были выведены для охоты за грызунами. Они могут сбежать не только в целях поохотиться, но также из-за приступов паники. "Йорки" боятся шума, поэтому старайтесь с детства их приучать к городскому ритму жизни, чтобы собака не боялась машин, столпотворения и всего шума на фоне. Спускать с поводка терьера можно только во дворе на огражденной территории. Не рискуйте жизнью вашей собаки!

Хаски

ТОП-5 пород собак, которые часто убегают от хозяев

Эта порода была выведена в суровых северных условиях в качестве ездовой собаки. Генетически хаски склонны к побегу, но сбегают они редко. Что может сделать эта собака, так это подкоп под забором. У этих собак очень высокий уровень интеллекта, который помогает им придумывать разные "лазейки". Даже огражденная территория не станет для хаски преградой, если они захотят сбежать. Поэтому не спускайте собаку с поводка во время прогулки, и будьте бдительные!

Аляскинский маламут

ТОП-5 пород собак, которые часто убегают от хозяев

Порода была выведена для перевозки грузов и людей. Маламуты внешне чем-то напоминают хаски, но по характеру они еще более самостоятельные и волевые. Справиться с воспитанием этой собаки не так просто. Она постоянно будет доказывать свое лидерство, и если питомца не дрессировать и обучать, то он сбежит. Такое решение для этой собаки вполне оправданное.

Ранее сообщалось, c какими породами собак очень сложно находиться на карантине.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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