Новостей.COM ⇒
2020-04-16
В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за пылевой бури
Скорость ветра достигает 17-22 м/с.
Фото: Ирина Лисогор
"Ураганный ветер несет над городом тучу пыли. Видимость очень низкая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой, отсутствием привычной нормы осадков.
Фото: Lb.ua
Фото: facebook/Sergey Dyshlevyi
Фото: Ирина Лисогор
Фото: Ирина Лисогор
В КГГА также призвали оставаться дома, а в случае нахождения на улице держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных бордов.
Напомним, что 16 апреля из-за сильного ветра в Киеве в воду упала часть временной конструкции на Подольском мосту.