В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за пылевой бури

Скорость ветра достигает 17-22 м/с.

Фото: Ирина Лисогор
В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за пылевой бури. Порывы ветра достигают 17-22 м/с, сообщили на странице Управления экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook.

"Ураганный ветер несет над городом тучу пыли. Видимость очень низкая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой, отсутствием привычной нормы осадков.

Фото: Lb.ua
Фото: facebook/Sergey Dyshlevyi
Фото: Ирина Лисогор
Фото: Ирина Лисогор
"Как следствие - воздушная эрозия грунтов, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер", - добавили в управлении.

В КГГА также призвали оставаться дома, а в случае нахождения на улице держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных бордов.

Напомним, что 16 апреля из-за сильного ветра в Киеве в воду упала часть временной конструкции на Подольском мосту.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пожар в Чернобыльской зоне перекинулся на левый берег Припяти (фото)Пожар в Чернобыльской зоне перекинулся на левый берег Припяти (фото)
Обнародованы данные по уровню радиации в зоне отчуждения, где седьмой день продолжается пожарОбнародованы данные по уровню радиации в зоне отчуждения, где седьмой день продолжается пожар
Породы собак для дачи и загородного домаПороды собак для дачи и загородного дома
В Чернобыльской зоне седьмой день тушат лесной пожарВ Чернобыльской зоне седьмой день тушат лесной пожар
В среду в Киеве до +9 градусов днем, ночью - заморозкиВ среду в Киеве до +9 градусов днем, ночью - заморозки
Блок рекламы


Похожие новости
Пылевая буря в Киеве и окрестностях поломала деревья, сорвала крышу и спровоцировала смертельное ДТП под Киевом (фото, видео)Пылевая буря в Киеве и окрестностях поломала деревья, сорвала крышу и спровоцировала смертельное ДТП под Киевом (фото, видео)
В пятницу в Киеве до +14 градусов, без осадковВ пятницу в Киеве до +14 градусов, без осадков
В среду в Киеве до +9 градусов днем, ночью - заморозкиВ среду в Киеве до +9 градусов днем, ночью - заморозки
С начала года леса в Киеве горели более 70 раз (фото)С начала года леса в Киеве горели более 70 раз (фото)
В субботу в Киеве до +13, без осадковВ субботу в Киеве до +13, без осадков
Погода в Киеве и Киевской области: 10 апреля 2020Погода в Киеве и Киевской области: 10 апреля 2020
Погода в Киеве и Киевской области: 9 апреля 2020Погода в Киеве и Киевской области: 9 апреля 2020
В четверг в Киеве потеплеет до +19, без осадковВ четверг в Киеве потеплеет до +19, без осадков
Площадь пожара в Чернобыльской зоне из-за ветра выросла до 35 га
В среду в Киеве потеплеет до +19, без осадковВ среду в Киеве потеплеет до +19, без осадков
Последние новости
Подгружаем последние новости