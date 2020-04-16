В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за пылевой бури

Фото: Ирина Лисогор

Киеве

объявили штормовое предупреждение из-за пылевой бури. Порывы ветра достигают 17-22 м/с, сообщили на странице Управления экологии и природных ресурсов КГГА в Facebook.

"Ураганный ветер несет над городом тучу пыли. Видимость очень низкая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой, отсутствием привычной нормы осадков.

Фото: Lb.ua

Фото: facebook/Sergey Dyshlevyi

Фото: Ирина Лисогор

Фото: Ирина Лисогор

"Как следствие - воздушная эрозия грунтов, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер", - добавили в управлении.

В КГГА также призвали оставаться дома, а в случае нахождения на улице держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных бордов.