Породы собак для дачи и загородного дома

Охранник для дачи: породы собак, которые лучше остальных подходят для жизни за городом

Далеко не все породы собак подходят в принципе для загородной жизни. Многие питомцы не способны приспособиться к частному сектору, им гораздо комфортнее в городских квартирах. Чтобы пес хорошо себя чувствовал и был надежным защитником, охранником и компаньоном на даче, он должен принадлежать к определенным породам. Разберемся в этом вопросе обстоятельно.

Если вы планируете переехать в загородный дом навсегда, то вам подойдут собаки сторожевых, пастушьих и служебных пород. Если питомец будет жить на улице в вольере, то немецкая или кавказская овчарка, алабай, московская сторожевая подойдут как нельзя лучше. С таким защитником можно чувствовать себя в безопасности в любое время суток.

Породы собак для дачи и загородного дома

Важно обеспечить только своего питомца надежным и просторным вольером, в котором ему будет летом не жарко, а зимой не холодно. В домике собаки должно быть всегда сухо и чисто. Об этом крайне важно заботиться, чтобы пес хорошо себя чувствовал и не болел.

В случае, если вы хотите только ездить на дачу на продолжительное время, то выбирать защитника лучше менее габаритного. Причем пес должен быть приспособлен как к жизни в городской квартире, так и за городом. Обратите внимание на породы: ротвейлер, доберман, ризеншнауцер.

Напомним, ранее специалисты назвали пять самых сильных пород собак в мире. Не каждый хозяин справится с воспитанием такого питомца, поэтому стоит сто раз подумать, прежде чем приобретать щенка одной из этих пород.


Шевченко Лилия, Тудей

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